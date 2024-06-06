Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от употребления яиц Диетолог Соломатина: при высоком уровне холестерина не стоит часто есть яйца

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Людям с высоким уровнем холестерина стоит сократить употребление куриных яиц, указала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, продукт хоть и богат питательными веществами, но содержит лецитин, из-за которого холестерин оседает на стенках сосудов.

Если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцами, — предупредила Соломатина.

Она подчеркнула, что пациентам с таким заболеванием стоит есть продукт не более двух раз в неделю. Соломатина также порекомендовала отказаться от яиц людям, страдающим от подагры и камней в почках.

Диетолог Андрей Бобровский ранее предупредил, что ранние арбузы опасны высоким содержанием нитратов, которые способны вызвать отравление. Он добавил, что в таких сортах бахчевых содержится меньше полезных веществ, чем в поздних арбузах.

Гастроэнтеролог Рустем Садыков прежде предлагал чаще есть рыбу людям, желающим похудеть. По его словам, лосось, скумбрия и сельдь богаты питательными веществами и жирами, которые надолго насыщают и ускоряют метаболизм.