Диетолог рассказал, какую рыбу можно есть при похудении Диетолог Садыков: лосось, скумбрию и сельдь можно есть при похудении

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Рыба является одним из наиболее рекомендуемых продуктов для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов, сказал диетолог и гастроэнтеролог Рустем Садыков, слова которого приводит «ДокторПитер». Он уточнил, что лосось, скумбрия и сельдь богаты питательными веществами, необходимыми для здоровья.

Несмотря на высокое содержание жира в рыбе, это в основном ненасыщенные жиры, полезные для сердца. Жиры насыщают на долгое время, ускоряют метаболизм и помогают сжигать жировые отложения, — отметил Садыков.

Также врач посоветовал употреблять жирную рыбу 2-3 раза в неделю для достижения максимальной пользы для здоровья и фигуры. При этом необходимо правильно приготовить блюда. Рыбу лучше запечь в духовке, приготовить на гриле или потушить.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина заявила, что индивидуальное питание может восстановить нормальный метаболизм. По ее словам, при таком питании учитываются особенности каждого человека, его заболевания и вкусовые предпочтения.

Врач отметила, что план такого питания рассчитывают исходя из веса, роста, профессии, образа жизни, нервной нагрузки, физической активности и обмена веществ у человека. После этого по специальным схемам вычисляют вес, к которому хочет прийти человек, и то, сколько времени ему для этого понадобится.