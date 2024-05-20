Россиянам напомнили о пользе супов в рационе Эксперты Роспотребнадзора: белок в супе легче усваивается в желудке

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Включение в рацион питания супов позволит организму усвоить необходимые вещества, полезные для организма, заявили в беседе с MK.RU специалисты проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание». Как уточнили в ведомстве, сбалансированные в блюде белки при отваривании легче усваиваются в желудочно-кишечном тракте.

После отваривания продуктов белки лучше усваиваются, поскольку структура белковых молекул частично разрушается, что способствует их лучшему расщеплению ферментами желудочно-кишечного тракта, — отметили эксперты.

В Роспотребнадзоре указали, что употребление супов также помогает восстанавливать баланс жидкости в организме. По мнению экспертов, куриный суп затормаживает инфекционные процессы, овощной — активизирует обмен веществ, а молочный суп положительно действует на слизистую желудка. Его стоит употреблять несовершеннолетним и пожилым людям при наличии хронических заболеваний.

При этом при варке супов стоит сливать первый бульон и снимать жир, а воду солить при закипании. Готовить блюдо нужно на медленном огне без крышки и добавлять в него травы и специи, добавили в ведомстве.

Эндокринолог Маргарита Беленова ранее отметила, что полный отказ от соли может привести к ухудшению общего самочувствия и вызвать судороги в мышцах. В день человеческому организму необходимо около 5 г соли, которая содержит в себе ионы натрия и хлора.