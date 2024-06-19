Россиянам дали советы, как не купить испорченные продукты Врач Белоусов: на испорченных продуктах можно обнаружить пятна плесени

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Испорченные продукты можно распознать при покупке по наличию на них пятен плесени, а также по поврежденным или вздувшимся крышкам, заявил в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он заметил, что такие товары часто имеют неприятный запах.

Испорченный продукт можно распознать визуально. Например, о его недоброкачественности могут свидетельствовать повреждения упаковки, вздутия, плесень. Также обратите внимание на то, правильно ли запечатана упаковка, — уточнил Белоусов.

Гастроэнтеролог порекомендовал покупать товары с коротким сроком годности и правильно хранить их. Он также посоветовал выбирать те магазины, которые дорожат своей репутацией.

Сотрудники Роспотребнадзора ранее представили памятку, которая позволит избежать отравления ботулизмом. Там предложили не покупать с рук консервированных продуктов и не употреблять в пищу соления из вздувшихся банок.

Прежде стало известно, что более 150 россиян из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода и Казани отравились красной консервированной фасолью. По имеющимся данным, этот продукт добавляли в салаты, которые продавались в сервисах готовой еды.