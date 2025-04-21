Роспотребнадзор назвал продукт для профилактики болезни Альцгеймера Роспотребнадзор посоветовал есть пармезан для профилактики болезни Альцгеймера

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Для профилактики болезни Альцгеймера полезно включить в рацион пармезан, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора по городу. Эксперты отметили, что в 100 г этого сыра содержится 31,5% суточной нормы селена.

Кроме того, в этом продукте есть 35,0% суточной нормы белка, необходимого для восстановления тканей, сообщили в ведомстве. Пармезан помогает быстро утолить голод без вреда для здоровья, снижая уровень грелина — гормона голода. Этот сыр также богат триптофаном. Аминокислота способствует выработке серотонина, известного как «гормон счастья».

Несмотря на это, гипертоникам стоит употреблять его умеренно из-за высокого содержания соли. Оптимальный вариант — сочетать сыр со свежими овощами, чтобы снизить потенциальный вред и усилить пользу для организма.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее заявил, что безопасное количество сыра для ежедневного употребления составляет 30–50 г. По его словам, это помогает получить полезные вещества, при этом избегая риска набора лишнего веса.