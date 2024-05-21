Иркутские врачи спасли девочку, проглотившую игрушечную «Аврору» Врачи в Иркутске извлекли из пищевода двухлетней девочки мини-крейсер «Аврора»

Иркутские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую игрушечный крейсер «Аврора», рассказали «КП в Иркутске» в Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Специалисты успешно провели операцию по извлечению игрушки из нижней трети пищевода ребенка. Как отметили медики, опасный предмет угрожал здоровью маленькой пациентки.

Мы сразу заметили, что эта вещь имеет довольно острые выступающие части. Они цеплялись за стены пищевода девочки и царапали его, — сообщил врач отделения эндоскопии ДКБ Илья Пикало.

Операция заняла больше предполагаемого времени, однако сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Пока она остается в больнице под наблюдением врачей. При этом, копия крейсера осталась в коллекции отделения эндоскопии.

Ранее в Махачкале специалистам не удалось спасти девятимесячную девочку, которая проглотила иголку. Инородный предмет находился в организме ребенка в течение недели. По факту произошедшего началась проверка.

До этого врачи в Тюмени провели операцию для четырехлетнего мальчика под общим наркозом и извлекли из его горла кусок пластилина, который тот проглотил во время игры. Мать ребенка обратилась в больницу с жалобами, что мальчик на протяжении нескольких суток отказывался от еды и не мог глотать.