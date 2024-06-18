Онколог развеял миф о смертельной опасности ополаскивателей для рта Онколог Черемушкин: ополаскиватель для рта не вызывает рак

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Сообщения, что ополаскиватель для полости рта провоцирует развитие рака, являются глупостью, заявил в беседе с NEWS.ru онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Он отметил, что легальные фармацевтические или косметические компании никогда не станут добавлять в свою продукцию опасные для здоровья вещества.

Люди не так часто и пользуются ополаскивателем для рта. А те, которые пользуются, чаще курящие или у кого хронический воспалительный процесс. Поэтому говорить о том, что именно ополаскиватель связан с увеличением риска развития рака, — глупо. <...> Скорее всего, человек курит, ополаскивает рот, чтобы не было запаха. Есть риск возникновения рака полости рта из-за курения, — объяснил врач.

Черемушкин добавил, что некурящим людям без хронических заболеваний можно опасаться разве что индивидуальной аллергической реакции. Врач подчеркнул, что ополаскиватели для рта сами по себе безвредны, но важно учитывать «фон».

Ранее Daily Mail со ссылкой на ученых сообщила, что популярный бренд ополаскивателя для рта Listerine Cool Mint может увеличивать риск рака. Исследователи выяснили, что в спиртосодержащей жидкости находятся два типа бактерий, связанных с заболеванием. Они становятся более распространенными после ежедневного использования ополаскивателя на протяжении трех месяцев.