Стало известно, какой ополаскиватель для рта увеличивает риск рака Daily Mail: ополаскиватели для рта со спиртом могут увеличивать риск рака

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Популярный бренд ополаскивателя для рта Listerine Cool Mint может увеличивать риск рака, информирует Daily Mail со ссылкой на ученых. Исследователи выяснили, что в спиртосодержащей жидкости находятся два типа бактерий, связанных с заболеванием. Они становятся более распространенными после ежедневного использования на протяжении трех месяцев.

Большинству людей не следует его использовать, а если они его используют, им следует использовать препараты без алкоголя и ограничить употребление парой дней, — приводит издание слова профессора Криса Кеньона.

Ученый отметил, что ополаскиватель может увеличить риск развития рака и различных инфекций. Такое открытие он с коллегами сделал во время исследования влияния ежедневного использования жидкости для полоскания рта на риск ИППП среди гомосексуалистов.

Спиртосодержащая жидкость также может спровоцировать рак пищевода и толстой кишки. Ученые рассматривали только один бренд в рамках исследования. Однако они полагают, что такие результаты будут наблюдаться с ополаскивателями для рта других фирм.

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