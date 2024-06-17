Назван напиток, который снижает риск диабета Доктор Воортман: кофе снижает риск развития диабета второго типа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение потребления кофе на одну чашку в день вызывает снижение риска развития диабета второго типа на 4–6%, заявила доктор Труди Воортман из Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского. К такому выводу с ней пришла команда ученых. Исследование проводили специалисты из Шотландии, Нидерландов и Чили, его публикует ScienceDirect.

Наше исследование доказывает, что кофе воздействует на биомаркеры воспаления в организме. Поскольку мы знаем, что диабет второго типа частично является воспалительным заболеванием, это может быть одним из механизмов, — констатировала доктор.

В исследовании ученые рассматривали данные более чем 150 тысяч человек из Великобритании и Нидерландов. По словам Воортман, предыдущие исследования подтверждали связь кофе с более низким риском развития диабета второго типа, но механизмы процесса оставались неясными. Последнее исследование объясняет, как снизить риск развития заболевания.

Ученые рассчитывали увеличение дозы кофе для каждого участника индивидуально. Это зависело от того, сколько чашек напитка человек употреблял в обычной жизни до исследования. Так, кто-то пил шесть чашек, а кто-то не пил вообще. Способ приготовления кофе также повлиял на его пользу. Наивысшую оценку получили фильтр и эспрессо. Некурящим напиток принес больше выгоды для организма.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее назвала продуктом против диабета черный тмин. По словам Малышевой, он обладает рядом полезных свойств, одно из которых — снижение сахара в крови.