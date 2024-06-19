Онколог рассказал, какой кофе лучше выбрать Онколог Родимов: лучше выбирать свежемолотый кофе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если стоит выбор между свежемолотым кофе и растворимым, лучше выбирать первый, рассказал в беседе с «ФедералПресс» онколог Сергей Родимов. По его словам, важно различать натуральный и ненатуральный кофе.

Если перед вами стоит выбор, какой кофе пить, то лучше выбрать свежемолотый, свежеобжаренный, — отметил медик.

Онколог объяснил, что в натуральном свежеобжаренном и свежемолотом кофе нет канцерогенных веществ. Поэтому, если пить не более пяти чашек эспрессо в день, такой кофе не может привести к развитию сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.

Ненатуральный растворимый кофе содержит ароматизаторы и консерванты, добавил Родимов. Из-за этого есть вероятность возникновения раковых заболеваний, однако нет точных исследований, подтверждающих это, заключил врач.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что холодный кофе с апельсиновым соком является хорошим напитком для утоления жажды. Она подчеркнула, что в данном случае речь идет именно о кофе холодного настаивания, а не об остуженном напитке.

До этого врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кофе и какао могут продлить жизнь. По его словам, травяные чаи с мятой также помогут сохранить здоровье в тонусе.