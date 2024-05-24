Онколог перечислила симптомы распространенных видов рака Онколог Тамаева: уплотнения в груди могут говорить о раке молочной железы

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Уплотнения на груди могут свидетельствовать о раке молочной железы, заявила в беседе с Lenta.ru врач-онколог Фатима Тамаева. По ее словам, боль при пальпации, появление «лимонной корки» или кровянистые выделения могут говорить о симптомах болезни. В свою очередь при раке кожи изменятся родинки, отметила медик.

Рак кожи будет сопровождаться такой симптоматикой, как изменения родинок. Если привычное «пятнышко» ни с того ни с сего стало меняться, темнеть и расти, вероятно, образование перерастает в злокачественное, и лучше показать его специалисту. На рак легкого на ранней стадии укажут кашель, слабость и общее недомогание, — перечислила Тамаева.

По словам врача, на более поздней стадии можно столкнуться с повышенной утомляемостью, резкой потерей веса, повещенной температурой и частыми головокружениями. Излишняя мнительность также может сказаться на здоровье. Тамаева подчеркнула, что выявить рак может только квалифицированный специалист. Она призвала ежегодно проходить медицинский осмотр, чтобы предупредить болезнь или начать ее лечение на ранней стадии.

Онколог из США Кимми Нг ранее уточнила, что наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе могут быть симптомами рака кишечника. Она подчеркнула, что за последние несколько десятилетий доля пациентов в возрасте до 29 лет существенно выросла.