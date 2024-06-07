Не только отеки: названы неочевидные признаки отказывающих почек Врач Баранова: утомляемость, зуд и мерзлявость могут говорить об отказе почек

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Утомляемость, зуд кожи и мерзлявость могут являться неочевидным признаками проблем с почками, рассказала в своем Telegram-канале врач-терапевт и биохакер Ирина Баранова. Также свидетельствовать о нарушениях в этом органе могут металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта, трудности с концентрацией внимания (забывчивость), боль в пояснице, мышечные спазмы, высокое артериальное давление и шум в ушах.

Эксперт напомнила, что почки являются фильтровальной станцией, которая убирает из крови все лишнее: отходы после метаболизма белков, органические кислоты, токсины.

Но почки — это не просто «фильтр, ведь до состояния мочи доходит лишь 1,5-2 литра жидкости. Оставшиеся полезные вещества и витамины всасываются обратно в кровоток, поддерживая постоянство внутренней среды, — пояснила врач.

Ежедневно почки фильтруют около 150-200 литров крови, поэтому от их здоровья почек зависит не только самочувствие, но и жизнь. Следить за состоянием почек нужно регулярно — не менее одного раза в год сдавать анализы крови и мочи, а также УЗИ.

По словам доцента медфака Государственного университета просвещения, кардиолога Гранта Шехяна, отеки ног и рук могут говорить о проблемах с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. В этом случае не может справиться с отеками ограничение потребления воды.