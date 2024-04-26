Названы способы получить загар с минимальными рисками для здоровья The Sun: при загорании важно пользоваться кремом и учитывать тон кожи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применение солнцезащитных кремов является обязательным при загорании, пишет The Sun. Также важно избегать солнечных ванн в самые жаркие часы — с 11:00 до 15:00. Хотя эксперты считают, что полностью безопасного способа загорать не существует, эти правила помогут снизить риски для здоровья, пишет издание.

Вам также следует держаться подальше от солнца в самую жаркую часть дня (с 11:00 до 15:00), надевать подходящую одежду и солнцезащитные очки и использовать солнцезащитный крем с коэффициентом защиты не менее 30, — сказано в публикации.

Авторы также призвали обратить внимание на индивидуальные факторы. Так как у всех людей разное количество меланина, загар они получают тоже по-разному. К примеру, люди с меньшим содержанием этого пигмента имеют более светлую и уязвимую кожу. В этом случае важно загорать с перерывами.

Эксперты подчеркивают, что загар можно получить и в тени, так как солнечные лучи могут отражаться от песка. Исследователи из Технологического университета Квинсленда пришли к выводу, что песок способен отражать до 25% ультрафиолетового излучения.

Ранее сообщалось, что употребление пива, вина или спелых фруктов снижает риск развития рака. Хотя злоупотребление алкоголем вредит здоровью, содержащийся в некоторых напитках диацетил действует по аналогии с лекарственными препаратами, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Вещество содержится в ферментируемых пищевых продуктах и является одним из самых популярных ароматизаторов в мире.