Названы неожиданные продукты, из-за которых можно заболеть ботулизмом Диетолог Писарева: ботулизмом можно заразиться через грибы и варенье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ботулизмом можно заболеть при употреблении плохо помытых грибов, домашних заготовок, в том числе варенья, предупредила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что токсины также содержатся в земляных овощах.

Токсин ботулина содержится в грибах, которые плохо помыли, в земляных овощах, которые плохо помыли. Когда дома используют какие-то заготовки, консервацию, данную смесь все равно не прогревают до высоких температур, соответственно, эта бактерия не погибает, — пояснила Писарева.

Диетолог отметила, что если бактерия содержится в банке, то в тепле и без кислорода она будет прогрессировать. В связи с этим риски заразиться существуют при употреблении маринованных грибов, соленых огурцов, помидоров и кабачковой икры, уточнила специалист.

Также это может быть и варенье в банке, любые ягоды. Часто в консервации используют ягоды, которые чуть подгнили, плохо промытые. Считается, что если прокипятить банку, то микробы уйдут. Это не так. Температура должна быть выше 130 градусов. Такого можно добиться только в промышленных условиях, — заключила диетолог.

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров ранее предупредил, что ботулинический токсин синтезируется в условиях отсутствия кислорода. Специалист подчеркнул, что таким условиям идеально соответствует консервная банка.