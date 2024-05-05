Названа категория людей, которым может навредить омега-3 ACS: омега-3 может привести к образованию токсичных агрегатов инсулина

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В организме могут образовываться токсичные агрегаты инсулина из-за полезных ненасыщенных жиров из рыбы, передает ACS Chemical Neuroscience. Ученые сделали раствор, который имитирует среду в человеческом организме с инсулинвызванным амилоидозом, возникающим у пациентов с диабетом 1-го типа.

В растворе по очереди смешали 10 разных жирных кислот и инсулина. Все они ускорили слипание инсулина. Также, согласно наблюдениям ученых, в организме подопытных мышей агрегаты инсулина, образовавшиеся при жирных кислотах, были токсичнее для мозга, чем обычные.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что мелкая морская рыба богата витаминами, в том числе кальцием, витамином B12 и омегой-3, нехватка которых может спровоцировать болезни сердца и другие заболевания. По ее словам, мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют употреблять в большом количестве.

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