Названа «безопасная доза» пива для мужчин и женщин Врач Заможняя: норма пива для мужчин составляет 500 мл, а для женщин — 250 мл

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стандартная доза пива для мужчин не должна превышать 500 мл, а для женщин — 250 мл, заявила «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. При этом специалист подчеркнула, что такую дозу можно считать «безопасной» условно, поскольку безвредной порции алкоголя не существует.

Заможняя добавила, что к такой условности также можно отнести 200 мл вина или 60 мл водки для мужчин. Для женщин эта норма составит 100 мл вина и 30 мл горячительного напитка. Врач добавила, что крайне важно полностью «избегать» алкоголь не менее трех-четырех дней в неделю.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов ранее рассказал, что быстро протрезветь поможет сладкий чай, массаж ступней и мочек ушей, прогулка на свежем воздухе, а также рисовая молочная каша или активированный уголь. Эксперт также посоветовал выпить минеральную воду без газа.

Кроме того, Умнов предупредил, что шампанское не является слабоалкогольным напитком, как принято считать. Эксперт пояснил, что крепость данного продукта достигает 12 градусов. По его словам, из-за пузырьков этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, разрушая ЖКТ и мозг иногда быстрее вина или водки.