«Не смейте пить»: хирург развеял популярный миф о шампанском Хирург Умнов: шампанское разрушает ЖКТ и мозг быстрее вина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шампанское не является слабоалкогольным напитком, как принято считать, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт добавил, что крепость данного продукта достигает 12 градусов. По его словам, из-за пузырьков этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, разрушая ЖКТ и мозг иногда быстрее вина или водки.

Шампанское — слабоалкогольный напиток крепостью 12 градусов. Но в нем содержатся пузырьки углекислого газа, которые помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь. Пузырьки шампанского очень пагубно влияют на ЖКТ, на все внутренние органы, иногда разрушая их быстрее, чем обычное вино или водка. Не смейте его пить, — отметил Умнов.

Собеседник напомнил, что шампанское состоит из насыщенного спирта с добавлением сахара, особенно в полусладких разновидностях напитка. По его словам, это способствует накоплению жиров в организме и возникновению сахарного диабета второго типа. Умнов подчеркнул, что от шампанского сильнее всего страдает печень.

Любители шампанского рискуют раньше времени получить ухудшение зрения. Человек может получить приступ мигрени, перестать контролировать собственное поведение. Также не стоит забывать о том, что обильное количество шампанского в желудке провоцирует гниение продуктов питания в кишечнике и вздутие живота, — рассказал Умнов.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита.