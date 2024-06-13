Хирург назвал лучшие способы максимально быстро протрезветь Хирург Умнов: быстро протрезветь поможет сладкий чай и рисовая молочная каша

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Быстро протрезветь поможет сладкий чай, массаж ступней и мочек ушей, прогулка на свежем воздухе, а также рисовая молочная каша или активированный уголь, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Эксперт также посоветовал выпить минеральную воду без газа.

Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий черный чай, активированный уголь. Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле. Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом, — подчеркнул он.

Умнов ранее предупредил, что шампанское не является слабоалкогольным напитком, как принято считать. Эксперт пояснил, что крепость данного продукта достигает 12 градусов. По его словам, из-за пузырьков этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, разрушая ЖКТ и мозг иногда быстрее вина или водки.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита.