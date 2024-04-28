Россиянам назвали главную опасность крепкого пива Нарколог Поликарпов: крепкое пиво опасно для сердца и почек

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Частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек, рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог и главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов «Газете.Ru». Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма.

Переход со слабоалкогольного пива на крепкое говорит о формировании алкогольной зависимости. Однако любое пиво наносит непоправимый вред организму, особенно страдают сердечно-сосудистая, пищеварительная системы и почки, — сказал Поликарпов.

Он добавил, что из-за употребления пива у человека повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита. Со стороны почек из-за пива может развиться фиброз и почечная недостаточность.

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