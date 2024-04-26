«Это разные продукты»: сомелье сравнил российские и иностранные вина Сомелье Руденко: вино различается так же, как машины из РФ и иномарки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские вина с точки зрения технологии производства являются качественными, но они не заменят иностранные, потому что это разные продукты, заявил NEWS.ru член Союза сомелье и экспертов России Денис Руденко. По его словам, винная продукция различается так же, как автомобили из РФ и иномарки.

С точки зрения технического качества российские вина, безусловно, технически качественные. Могут ли они заменить иностранные? Нет, не могут, потому что это разные продукты, — заявил Руденко.

По словам эксперта, «вино очень сильно привязано к местности» и «несет на себе очень четкий отпечаток местности, откуда оно происходит, в послевкусии, аромате и других проявлениях». Поэтому, как отмечает собеседник, любой профессиональный дегустатор «легко определит, откуда оно — из Франции, Италии, Испании, Чили». А помимо этого, «хороший специалист достаточно легко может угадать не только страну, но регион внутри нее».

Тут проще всего апеллировать к аналогии с автомобилями. Хороший водитель четко понимает, управляет он японской машиной, германской, корейской или российской. Российские автомобили тоже имеют современный пластик, современный металл, кузов, все дела, но управляемость, скорость и другие опции в каждой стране свои, — подчеркнул Руденко.

Он добавил, что параметры иномарок полностью заменить российскими нельзя, потому что «национальный характер в этом продукте всегда будет прослеживаться, а в вине эта особенность — на максималках».

Ранее стало известно, что правительство РФ повысило ставки таможенных пошлин на пиво из «недружественных» стран с €0,04 до €0,1 за литр. Также выросли пошлины на игристые и обычные вина, вермут, строительные детали из пластмассы и оружие. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.