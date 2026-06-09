Назван неожиданный фактор, повышающий риск диабета

Дефицит сна увеличивает вероятность развития сахарного диабета, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, правильное питание и физическая активность помогут снизить риск возникновения недуга.

Недостаток сна — это не просто утренняя разбитость и темные круги под глазами. Систематический дефицит разрушает метаболическое здоровье. Исследования показали, что даже несколько дней недосыпа вызывают инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки перестают адекватно реагировать на инсулин и не усваивают глюкозу. Глюкоза накапливается в крови, и ее уровень растет. Однако вы можете предотвратить развитие сахарного диабета II типа, корректируя питание, увеличивая физическую активность и управляя стрессом, — поделилась Тен.

Она подчеркнула, что риск развития инсулинорезистентности крайне низок, если продолжительность ночного сна составляет около семи часов 18 минут. При этом, по словам врача, как недостаток сна (менее шести часов), так и избыток (более девяти часов) могут быть вредными.

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. За час до покоя откажитесь от гаджетов, поскольку синий свет экранов подавляет выработку мелатонина. Перед отдыхом проветрите спальню и примите теплый душ. При этом избегайте кофеина и алкоголя во второй половине дня. Также следует избегать плотных вечерних трапез. Последний прием пищи — минимум за два-три часа до сна, — резюмировала Тен.

Ранее эндокринолог Татьяна Губина заявила, что риск развития диабета у ребенка повышается на 40%, если оба его родителя страдают таким заболеванием. По ее словам, чрезмерное потребление сладкого и малоподвижный образ жизни увеличивают эту вероятность.