Назван лучший способ восполнить дефицит йода в организме Эндокринолог Калошина: лучшим источником йода является йодированная соль

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Лучшим способом восполнить дефицит йода в организме является употребление в пищу йодированной соли, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина. Она напомнила, что большая часть России относится к регионам, чьим жителям не хватает данного элемента.

Лучший способ восполнить дефицит йода — употребление в пищу йодированной соли. Кроме того, большая территория РФ относится к регионам, относящимся к дефицитным по содержанию йода в почве, воде, и стало быть и в пище. Некоторые хозяйки до сих пор считают, что йод из соли улетучивается. Это не так, — подчеркнула Калошина.

Накануне гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова рассказала, что лучшими источниками магния являются темно-зеленые листовые овощи, бананы и авокадо. Она отметила, что данный микроэлемент участвует в передаче нервных импульсов и поддерживает около 300 биохимических реакций, среди которых производство энергии, строительство белков и синтез ДНК.

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