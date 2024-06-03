«Он отвечает за все»: названы продукты-рекордсмены по содержанию магния Гастроэнтеролог Сухорукова: лучшими источниками магния являются бананы и бобовые

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Лучшими источниками магния являются темно-зеленые листовые овощи, бананы и авокадо, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Она отметила, что данный микроэлемент участвует в передаче нервных импульсов и поддерживает около 300 биохимических реакций, среди которых производство энергии, строительство белков, синтез ДНК и регуляция уровня глюкозы в крови, — «отвечает практически за все».

Магний — это макроэлемент. В нашем организме содержится примерно 25 г магния: чуть больше половины — в скелете, а остальное — в мягких тканях. В каких продуктах содержится. Магний есть во многих продуктах, но особенно его много в темно-зеленых листовых овощах, бананах, кураге, авокадо, орехах, горохе, бобовых, продуктах из цельного зерна и в молоке, — добавила медик.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская рассказала, что чемпионами по содержанию витамина C являются шиповник, сладкий перец и черная смородина. Она посоветовала включать в рацион облепиху, киви, петрушку, укроп, цитрусовые и квашеную капусту.

Диетолог Алена Барредо до этого объяснила, что подсолнечное масло полезнее оливкового по некоторым характеристикам. Она уточнила, что в нем содержится большое количество фитостерола, который является природным антиоксидантом и снижает вероятность инсульта и развития рака.