Мужчинам перечислили полезные для потенции продукты Уролог Богатырев: мидии и гречка полезны для мужской потенции

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Мидии и гречка полезны для мужской потенции, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» уролог-андролог Артур Богатырев. По его словам, мидии богаты фосфором, йодом, селеном, фолиевой кислотой, железом и витаминами группы В.

Благодаря такому набору полезных веществ от употребления мидий усиливается сексуальная активность (возбуждение происходит быстрее, а продолжительность полового акта увеличивается), улучшается качество спермы, состояние простаты и эректильная функция. Кроме того, нормализуется кровоток в паховой области, — объяснил уролог.

Эксперт отметил, что для потенции и здоровья сердца полезна гречка, так как в ней содержится рутин, способствующий улучшению кровообращения и укреплению сосудов. Сельдерей также улучшает кровообращение, стимулирует выработку феромонов и повышает уровень андростерона.

Кроме того, можно начинать утро с одной-двух столовых ложек тыквенных семечек, посоветовал уролог. Они содержат магний и цинк, которые способствуют росту тестостерона и положительно сказываются на потенции.

Мужчинам будет полезно включить в свой рацион такой продукт, как шпинат. Он способствует выработке оксида азота, который расширяет сосуды, в том числе в кавернозных телах полового члена, тем самым улучшая эрекцию, — добавил Богатырев.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что главной причиной импотенции является стресс. По его словам, именно стресс порождает неуверенность в себе и, как следствие, эректильную дисфункцию.