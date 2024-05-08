Мучиться больше не надо: эти два чудо-напитка точно избавят от запоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проблема непроходимости кишечника и запоров остается актуальной для миллионов людей по всему миру. При этом, по словам магистра медицинских наук Лорен Манакер, есть простые средства, которые способны помочь большинству пациентов, мучающихся деликатным недугом. В частности, два напитка, которые есть в каждом доме, станут идеальным решением от запоров.

Как сообщает со слов эксперта портал ferra.ru, избавиться от запоров точно помогут черносливовый сок и кофе. В чем секрет? Оказывается, кофе в умеренных объемах оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему. По словам Лорен Манакер, данный напиток стимулирует работу ЖКТ, заставляет мышцы толстой кишки сокращаться, что в результате приводит к беспроблемной и естественной дефекации.

Вторым положительным последствием употребления кофе является то, что его естественная кислотность может поспособствовать увеличению выработки кислоты в желудке. Это улучшает пищеварение. Кроме того, кофе содержит кислоты, повышающие уровень гормона гастрина, который усиливает мышечные сокращения, вызывающие испражнения.

Второй напиток, который способен оказать сходное действие на организм, — черносливовый сок. Как отмечает медик, этот напиток также решает проблему запоров в сжатые сроки.

Ранее врач-эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что улучшить работу кишечника и справиться с запорами помогут и простые физические упражнения. По ее словам, речь идет о беге и легком кардио. Как подчеркнула специалист, на пользу пойдет любая двигательная активность, поскольку она позволяет стимулировать желудочно-кишечный тракт и при этом не вызывает резкого смещения кровотока.

Врач также посоветовала для нормализации работы кишечника делать планки и скручивания. Она пояснила, что мышцы живота играют решающую роль в моторике ЖКТ, их сокращение повышает давление во всей брюшной полости. Кроме этого, по словам Павловой, можно заниматься йогой, при которой организм расслабляется, тем самым налаживается пищеварение. Такой вид упражнений особенно полезен для облегчения запоров у людей с синдромом раздраженного кишечника.