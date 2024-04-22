Малышева раскрыла неожиданную пользу кофе Малышева: употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера

Употребление кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что этот напиток также уменьшает риски возникновения мерцательной аритмии. По его словам, в таких случаях норма употребления кофе — от одной до трех чашек в день.

У людей, которые употребляют от одной до трех чашек кофе, шанс развития мерцательной аритмии уменьшается на 14%. <...> Кофе — это мочегонный продукт, который может немного снизить артериальное давление. Кроме того, у людей, которые употребляют две чашки кофе и больше, шанс развития диабета меньше примерно на 25%, — сказал Гандельман.

Ранее врач-нарколог Марат Сараев посоветовал пить кофе через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться. По его словам, до еды лучше отказаться от этого напитка. Как пояснил специалист, в кофе содержатся элементы, которые могут негативно повлиять на слизистую пищевода и вызвать раздражение желудка.

Сараев также заявил, что людям у которых тревожное или депрессивное расстройство, лучше отказаться от кофе, поскольку он влияет на эмоциональное состояние. Врач отметил, что также нельзя принимать этот напиток вместе с некоторыми лекарствами. Речь идет о препаратах, содержащих кофеин, например, обезболивающих.