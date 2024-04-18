Нарколог рассказал, кому не рекомендуется пить кофе Нарколог Сараев: кофе не стоит пить тревожным и депрессивным людям

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Людям, у которых тревожное или депрессивное расстройство, лучше отказаться от кофе, рассказал в беседе с «Радио 1» психотерапевт, нарколог Марат Сараев. По его словам, никотин, содержащийся в этом напитке, влияет на эмоциональное состояние.

Врач отметил, что также нельзя принимать кофе вместе с некоторыми лекарствами. К ним относятся препараты, в которых и так содержится кофеин, например, обезболивающие. Кроме того, напиток не рекомендуют пить при пониженном давлении.

Если пониженное артериальное давление и вы уже приняли лекарства, то кофе лучше не пить, иначе может получиться серотониновый синдром, когда человек не усидчив, когда непроизвольное мочеиспускание, — объяснил медик.

Нарколог уточнил, что нужно следить за своим эмоциональным состоянием. Если после кофе повышается раздражительность, появляется тревога, пить его не следует. Также рекомендуется не принимать напиток, если учащается сердцебиение.

Ранее Сараев рассказал, что пить кофе лучше всего через 10–15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться. Специалист подчеркнул, что до еды стоит отказаться от напитка. В кофе содержатся элементы, которые могут негативно повлиять на слизистую пищевода и вызвать раздражение желудка.