Малышева подсказала действенный метод борьбы с тараканами и клопами Малышева: эффективно избавиться от тараканов и клопов помогут санитарные службы

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Избавить свое жилье от тараканов, клопов и муравьев помогут санитарно-эпидемиологические службы, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. Она отметила, что сегодня используют препараты, безопасные для людей и животных.

Представитель санитарно-эпидемиологической службы Михаил Котиков объяснил, что перед приглашением специалистов нужно выполнить несколько условий. Так, важно предварительно закрыть все продукты питания, убрать полотенца, зубные щетки и другие вещи личной гигиены, чтобы на них не попал препарат. После того как эксперты проведут обработку, помещение нужно проветрить минимум один час.

Офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что самая большая проблема от тараканов заключается в том, что они переносят инфекции. Они могут переносить кишечную инфекцию, в частности, сальмонеллу. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что клопы не менее опасны.

Клопы живут и спят вместе с нами в нашей кровати. С ними есть несколько неприятностей. Они умудряются выпить нашей крови, сделать ранку и внести туда антигены, аллергены. Плохо то, что мы когда спим, себя не контролируем и начинаем расчесывать места укуса, возникают раны, в которые чаще всего попадают стафилококковая и стрептококковая инфекции, — пояснил врач.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ольга Трофимова предупредила, что человек может подцепить постельных клопов в поезде, метро или электричке. Она отметила, что насекомое распространено повсеместно и питается кровью позвоночных, часто встречаясь в городских квартирах.

По ее словам, следы присутствия клопов можно обнаружить в виде черных точек или коричневых пятен на подушках, креслах, постельном белье. Собеседница подчеркнула, что багаж лучше размещать на верхних полках, а не под ногами или на соседних сиденьях.