Названо подстерегающее людей и в транспорте, и в кровати опасное насекомое Биолог Трофимова: человек может подцепить клопов в поезде, метро или электричке

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Человек может подцепить постельных клопов в поезде, метро или электричке, рассказала NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ольга Трофимова. Она отметила, что насекомое распространено повсеместно и питается кровью позвоночных, часто встречаясь в городских квартирах.

Если поезд или иное ТС хорошо освещены, клопы не высунутся из-за светобоязни. С ними можно столкнуться в метро, где темнее, или в спальных вагонах. Выберите жесткие пластиковые или металлические сиденья, если это электричка. В спальном вагоне поезда осмотрите матрац, подушки, кресло и постельное белье. Клопы размером с чечевицу и довольно медлительные, поэтому, пока они не успели спрятаться, их легко увидеть, — подчеркнула Трофимова.

По ее словам, следы присутствия клопов можно обнаружить в виде черных точек или коричневых пятен на подушках, креслах, постельном белье. Собеседница подчеркнула, что багаж лучше размещать на верхних полках, а не под ногами или на соседних сиденьях.

На сумки наденьте силиконовые чехлы — клопам также будет сложно передвигаться по такой поверхности. После поездки тщательно осмотрите багаж и одежду. После длительной поездки в поезде осмотрите свое тело для поиска клопов, так же как и при выходе из леса: руки, ноги и туловище, и попросите кого-нибудь осмотреть вашу спину, — подытожила Трофимова.

Ранее главврач Химкинской больницы Владислав Мирзонов сообщил, что у клещей самыми агрессивными являются самки, способные преследовать человека в течение километра. По его словам, данные особи выдерживают без еды до трех зим. Мирзонов добавил, что самки клещей обладают тонким обонянием, чуя жертву издалека.