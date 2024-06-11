Малышева назвала три чуда кишечника Малышева: здоровый кишечник обеспечивает иммунитет, настроение и водный баланс

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Здоровый кишечник обеспечивает человеку крепкий иммунитет, хорошее настроение и поддерживает водный баланс, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этих функциях заключается три главных чуда органа.

Первое чудо кишечника, настоящее чудо, состоит в том, что это самый большой орган нашего иммунитета. Больше всего иммунных клеток именно в кишечнике. Это щит и меч нашего организма, — отметила Малышева.

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин добавил, что через кишечник проходит 80% всех антигенов, то есть всех чужеродных веществ, с которыми человек входит в контакт. Клетки, которые сталкиваются с антигенами, их обрабатывают и обучают весь остальной организм, как бороться с этими антигенами, объяснил врач.

Второе чудо: клетки кишечника выделяют химический препарат, который называется серотонин, отвечающий за настроение. Кишечник выделяет 80% серотонина, — подчеркнул Городокин.

Третьим чудом эксперты назвали способность кишечника регулировать водный баланс. По словам врачей, именно этот орган не дает организму умереть от обезвоживания.

Для поддержания здоровья кишечника, советуют специалисты, в рацион нужно добавить грубые волокна, лучшим вариантом будут кукурузные отруби (в 100 граммах три суточные нормы). Также необходима зелень. В день необходимо съедать минимум 1200 граммов. Помимо этого важно добавлять в пищу йогурты с пробиотиками, которые поддержат баланс хороших и плохих бактерий.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина рассказала, что употребление жевательной резинки и большого количества белковой пищи может привести к метеоризму. Она добавила, что продукты с большим количеством клетчатки также способны вызвать вздутие живота. По словам врача, еще одной причиной метеоризма может стать непереносимость лактозы или чувствительностью к белку молока.