Диетолог рассказала, можно ли похудеть на диете капибар Диетолог Мухина: на диете капибар можно сбросить до 8 кг за месяц

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

На диете капибар можно сбросить 5–8 кг за месяц, рассказала LIFE.ru врач-диетолог Марият Мухина. По ее словам, эта диета состоит из любимых лакомств животных — из тыквы, яблок, огурцов, зелени и овсяных хлопьев.

Диета капибары подходит только в момент очищения и постов, которые есть во всех конфессиях. Это не больше 40–50 дней. Успехи будут при коротком очищении, два дня в неделю например, и в момент поста, — объяснила медик.

Врач отметила, что при такой диете уменьшится мочевая кислота в крови, снизится нагрузка на работу печени и почек. Также может быть детоксикация, из-за этого можно сбросить вес.

Однако в диете капибар нет животного белка, поэтому увлекаться ей не нужно, порекомендовала диетолог. Из-за недостатка такого белка может снизиться мышечная масса, появиться слабость и ухудшение выносливости. Кроме того, дефицит животного белка может снизить защитные функции организма, подытожила Мухина.

Ранее диетолог Алексей Ковальков заявил, что самолечение при помощи диет может привести к отказу работы почек. Он добавил, что назначать тип питания может только квалифицированный врач. Диетолог также обратил внимание на то, что многие люди подходят к вышеуказанному процессу поверхностно.