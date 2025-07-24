Диетолог рассказала, чем отличается аллергия от пищевой непереносимости

Отличить аллергию от пищевой непереносимости непросто, потребуются тесты, сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина. По ее словам, которые приводит «Радио 1», аллергия проявляет себя сразу, например, сыпью, а непереносимость может долгое время никак не проявляться или показывать себя в виде диареи.

Непереносимость можно лечить антигистаминными средствами, то есть выпил — и прошла реакция. <…> Но непереносимость нужно отслеживать, — заявила она.

Россиян ранее предупредили, что употребление 30 г сыра перед сном провоцирует тревожные сны и недосып. В эксперименте участвовали 30 человек, которые ели каждый день разные виды сыра: бри, чеддер, стилтон и моцареллу.

До этого ученые из Колумбийского и Чикагского университетов выяснили, что овощи и фрукты способствуют крепкому сну. В эксперименте поучаствовали молодые люди, которые каждый день вносили в приложение данные о своем питании.