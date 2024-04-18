Диетолог раскрыл опасность газированных напитков Диетолог Кабанов: сахар в газировках может стать причиной диабета или ожирения

Главную опасность в газированных напитках представляет сахар, который добавляют в больших количествах, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» диетолог-консультант Алексей Кабанов. По его словам, высокое содержание сахара может привести к диабету, атеросклерозу и ожирению.

Важно понимать, что главная причина ожирения — добавленный сахар. Кроме того, чрезмерное употребление сахара — главная причина сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и атеросклероза. Проблема заключается в том, что сахар добавляют в очень многие продукты — соки, консервы, соусы, — объяснил специалист.

Врач отметил, что сахар, содержащийся в газированных напитках, особо опасен для людей с преддиабетом, лишним весом, повышенным холестерином и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Сахар можно заменить натуральными сахарозаменителями.

Кроме того, можно пить газировку без добавления сахара, уточнил диетолог. Суточная норма потребления аспартама, самого популярного сахарозаменителя, составляет 40 мг на килограмм массы тела. Чтобы превысить эту норму, человеку нужно выпить около 9-14 банок газировки.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско заявили, что сладкие газированные напитки могут нанести серьезный вред здоровью при чрезмерном употреблении. Эти напитки ускоряют процесс клеточного старения, что крайне негативно отражается на сердечно-сосудистой системе.