Диетолог перечислила самые вредные продукты после 45 лет Диетолог Петрова посоветовала исключить копченые изделия из рациона после 45 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Консервированные продукты, сладости, а также копченые изделия, колбасы, бекон и сосиски опасно употреблять после 45 лет, заявила «Вечерней Москве» диетолог Анна Петрова. По ее словам, такая пища может спровоцировать рак, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и другие проблемы со здоровьем.

У людей, которые переедают сладости, помимо риска заполучить упомянутые ранее болезни еще и образовывается так называемое сахарное лицо. Его видимыми признаками является тусклый цвет лица, появление пигмента, красных пятен, отечность, — предупредила Петрова.

Она также призвала отказаться от любых алкогольных напитков после 45 лет. Спиртное вызывает набор избыточного веса и вредит работе печени, напомнила врач. Диетолог также добавила, что все магазинные заготовки крайне вредны, причем в любом возрасте, поскольку в них есть канцерогены.

Диетолог Маргарита Королева ранее заявила, что даже натуральная пища может навредить организму, например вызвать аутоиммунное заболевание щитовидной железы и сбои в работе других органов. Она напомнила, что у многих людей есть непереносимость молочных продуктов и яиц.