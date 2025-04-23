Диетолог назвала неожиданную опасность натуральных продуктов Диетолог Королева заявила, что натуральные продукты могут навредить щитовидке

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Даже натуральная пища может навредить организму, например, вызвать аутоиммунное заболевание щитовидной железы и сбои в работе других органов, заявила «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она напомнила, что у многих людей есть непереносимость молочных продуктов и яиц.

Мы должны знать, какие продукты наши, а какие нет. А для этого есть специальные диагностические тесты, которые могут показать, какие продукты должны быть у вас на столе ежедневно, — рассказала Королева.

Она предупредила, что употребление неправильно подобранной натуральной пищи чревато воспалением в гастроэнтерологической зоне. В частности, молочные продукты при непереносимости могут вызвать серьезную аллергическую реакцию, добавила врач.

Диетолог Людмила Микитюк ранее заявила, что мышечную массу лучше набирать на молоке, говядине и устрицах. По ее словам, эти продукты содержат высококачественный белок и важные микроэлементы, необходимые для роста и восстановления мышц.