Диетолог назвала идеальные продукты для набора мышечной массы Диетолог Микитюк: мышечную массу лучше набирать на молоке, говядине и устрицах

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Мышечную массу лучше набирать на молоке, говядине и устрицах, заявила NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. По ее словам, эти продукты содержат высококачественный белок и важные микроэлементы, необходимые для роста и восстановления мышц.

В список продуктов для набора мышечной массы животного происхождения входит говядина. Белок в таком мясе считается высококачественным, оно содержит железо, цинк, витамины группы В и аминокислоты. Также важны молочные продукты: творог и молоко, которые обеспечивают идеальное сочетание жиров, углеводов и белков. К продуктам животного происхождения для набора мышечной массы относятся устрицы, которые содержат более 20 граммов белка на 100 граммов, — пояснила Микитюк.

По словам диетолога, для набора мышечной массы также следует обратить внимание на такие продукты, как овсянка и миндаль. Она подчеркнула, что необходимо соблюдать положительный энергетический баланс. При этом специалист указала на то, что при любой диете и изменении режима питания важно проконсультироваться с врачом.

К продуктам для набора мышечной массы растительного происхождения относятся овсянка, которая обеспечивает углеводы для сохранения мышц, овощи и фрукты, а также миндаль. Для лучшего усвоения белка рекомендуется добавить к рациону дополнительно 250–500 калорий, так как рост мышц требует положительного энергетического баланса, при котором нужно получать больше калорий, чем сжигать. Важно помнить, что при любой диете и изменении режима питания важно проконсультироваться с врачом, — резюмировала Микитюк.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат и гериатр Елена Павлова заявила, что регулярные упражнения на мышцы помогут избежать болей в спине. По ее словам, чтобы предотвратить недомогание, достаточно заниматься хотя бы несколько раз в неделю. Специалист также рекомендовала делать перерывы в работе каждые 30–60 минут, чтобы размяться и сменить положение тела.