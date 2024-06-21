Диетолог назвал две самые вредные летние сладости Диетолог Кабанов: газировка является самой вредной летней сладостью

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Лимонад является наиболее вредной летней сладостью. Одна банка газировки, 330 миллилитров, перекрывает суточную норму потребления сахара взрослым человеком, поделился с «Лентой.ру» диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Еще один вредный летний продукт — мороженое, в котором много не только сахара, но также насыщенных жиров из молочной продукции.

Достойной альтернативой классическому мороженому является мороженое с растительными жирами и сахарозаменителями, а любителям газировки следует обратить внимание на лимонады с натуральным соком, в которых содержание сахара снижено, — заявил диетолог.

Ранее член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков заявил, что при покупке качественного мороженого стоит выбирать то, в составе которого есть натуральные ингредиенты. Он также обратил внимание на то, что присутствие в составе сладкого продукта заменителей молочного жира, пищевых добавок и растительных ингредиентов может говорить о желании производителя сэкономить. Лучше выбирать мороженое, которое оставалось бы в холодильнике не более месяца. Он также призвал покупать лакомство стоимостью более 120 рублей — это оптимальная цена для мороженого.