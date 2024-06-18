Биолог раскрыла, грозит ли кошкам и собакам смерть от ботулизма Биолог Татаренкова: кошки и собаки практически бессильны перед ботулизмом

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Ботулизм для кошек и собак опаснее, чем для людей, фактически со смертельным исходом, сообщила NEWS.ru преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко. По ее словам, когда появляются яркие симптомы заболевания — обычно это паралич жевательной мускулатуры, а затем паралич конечностей, — уже поздно что-то делать.

Можно, конечно, промывать желудок и так далее, но это надо заранее знать, что это ботулизм. А если не знаешь — не определишь, потому что идут симптомы обычного отравления — животному плохо, у него может быть рвота. И поскольку животное, конечно, вам не расскажет, как оно себя чувствует и что съело, то от чего его лечить, непонятно, если не провести срочно серьезное обследование, — пояснила эксперт.

Биолог отметила, что вакцина от ботулизма для животных есть. Но на практике никто собак и кошек не вакцинирует, поскольку это единичные случаи, резюмировала эксперт.

Ботулизмом можно заболеть при употреблении плохо помытых грибов, домашних заготовок, в том числе варенья, предупредила ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Специалист подчеркнула, что токсины также содержатся в земляных овощах.