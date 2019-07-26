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Специалисты из Университета Айовы в США предупредили женщин с широкой талией о повышенном риске преждевременной смерти.

Проведённое исследование, которое длилось на протяжении 20 лет, показало, что представительницы слабого пола, чей охват талии составляет более 88,9 см, на 31% чаще умирают от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины со стандартными параметрами.

Как пишет издание The Daily Telegraph , учёные сделали такие выводы на основе измерения обхвата талии и индекса массы тела более 150 тысяч женщин.

При этом индекс массы тела они рассчитывали на основе массы тела, которую необходимо разделить на квадрат роста человека в метрах. Если полученное число составляет от 18,5 до 25, то это оптимальный показатель. От 25 до 30 — говорит о наличии лишнего веса, а более 30 — ожирения.

Специалисты подчеркнули, что женщинам, чей индекс массы тела составляет менее 25, но обхват талии превышает 89 см, следует чаще обследоваться и следить за состоянием здоровья, чтобы избежать преждевременной смерти. Дамы, чей индекс массы тела превышает 25, в группу риска не попали.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса. В ходе проведённого эксперимента, в котором приняли участие добровольцы в возрасте до 50 лет, каждый из них в среднем потерял до семи килограмм лишнего веса, после чего у них нормализовалось давление и снизился уровень холестерина в крови.