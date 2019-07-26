https://static.news.ru/photo/259aebc8-b009-11e9-9704-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Специалисты из университета Дьюка в Северной Каролине (США) выявили простой и эффективный способ безопасного снижения веса.

В ходе проведённого эксперимента, в котором приняли участие добровольцы в возрасте до 50 лет, каждый из них в среднем потерял до 7 кг лишнего веса, после чего у них нормализовалось давление и снизился уровень холестерина в крови.

Оказалось, что для достижения положительного результата необходимо сократить рацион всего на 300 калорий в день. Главной проблемой учёные назвали неосведомлённость худеющих о том, сколько калорий содержится в продуктах, которые они едят.

В результате учёные разработали формулу поддерживающей калорийности, при которой вес человека не будет ни увеличиваться, ни снижаться.

Для расчёта предлагается текущий вес умножить на коэффициент активности, где 28 — сидячий образ жизни, 31 — активный, 33 — очень активный. Далее от полученного результата необходимо вычесть 10–15%, чтобы узнать индивидуальное количество калорий для безопасного снижения веса.

Лишний вес действительно крайне опасен. В излишках жировой ткани в животе развивается воспаление. Оно становится системным и захватывает весь организм, — сообщила «Комсомольской правде» врач-эндокринолог университетской клиники МГУ Зухра Павлова.

Ранее News.ru писал о том, что медики назвали главные ошибки людей, которые после завершения диеты вновь набирают лишний вес. По мнению диетологов, потерянные килограммы возвращаются к худеющим из-за неправильного подхода к питанию. Дело в том, что после избавления от лишних килограммов к привычному рациону возвращаться уже нельзя. Для сохранения достигнутого результата необходимо придерживаться правильного питания.