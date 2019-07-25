https://static.news.ru/photo/512ae606-7f73-11e9-a7b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: P. Frischknecht/blickwinkel/Global Look Press

Медики назвали главные ошибки людей, которые после завершения диеты вновь набирают лишний вес.

По мнению диетологов, потерянные килограммы возвращаются к худеющим из-за неправильного подхода к питанию. Дело в том, что после избавления от лишних килограммов к привычному рациону возвращаться уже нельзя. Для сохранения достигнутого результата необходимо придерживаться правильного питания.

Второй распространённой ошибкой, мешающей похудеть, является дефицит витаминов, минералов и микроэлементов, содержащихся в продуктах, от которых пришлось отказаться.

Завершает тройку главных ошибок отслеживание прогресса по весам. Правильно следить за весом, измеряя объёмы тела, так как занятия спортом, например, способствуют сокращению жира и наращиванию мышечной массы, поэтому создаётся впечатление, что вес стоит на месте.

При соблюдении всех правил процесс похудения должен протекать легко и быстро. Если прогресс отсутствует, то это может быть сигналом серьёзных проблем с эндокринной системой, требующих лечения, сообщает портал iReactor.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты из Медицинского университета Сан-Паулу (FM-USP) в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков. Проведённое исследование показало, что отказ от приёма пищи в утреннее время грозит диабетом второго типа, оказывающим влияние на резкое увеличение веса пациента.