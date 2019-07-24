https://static.news.ru/photo/0a2217e0-ad98-11e9-afcf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Специалисты из Медицинского университета Сан-Паулу (FM-USP) в Бразилии выяснили, что пропуск завтрака может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний у подростков.

Проведённое исследование показало, что отказ от приёма пищи в утреннее время грозит диабетом второго типа, оказывающим влияние на резкое увеличение веса пациента, пишет портал Medicalxpress.

Учёные пришли к выводу, что проблемы со здоровьем на фоне отказа от завтрака могут начаться у подростков независимо от их пола, места жительства и времени на сон.

Среди всех проанализированных видов поведения, связанных с энергетическим балансом, самая сильная корреляция наблюдалась между пропуском завтрака и повышенным уровнем маркеров ожирения, — пояснил профессор Аугусто Сезар Феррейра де Мораес.

Ранее News.ru писал о том, что член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что несистемный подход является главной ошибкой при похудении. По мнению Кругловой, худеющим всегда трудно переходить с низкокалорийного питания на стандартное, потому что сильные ограничения в еде могут привести только к временной потере веса.