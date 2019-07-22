https://static.news.ru/photo/5c6b2772-ac98-11e9-afd6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что несистемный подход является главной ошибкой при похудении.

По мнению Кругловой, худеющим всегда трудно переходить с низкокалорийного питания на стандартное, потому что сильные ограничения в еде могут привести только к временной потери веса.

Ожирение возникает, когда употребление калорий выше, чем их расход. Но в десяти процентах случаев — из-за эндокринных патологий, — заявила эксперт « Ридусу ».

Как ранее писал News.ru, диетологи рассказали о летней диете «Светофор», которая за неделю поможет избавиться от шести килограммов лишнего веса. Недостатком диеты является отсутствие белка, поэтому злоупотреблять ею не стоит, кроме того, во время разгрузочных дней нужно включить в распорядок дня физические нагрузки и пить побольше воды.