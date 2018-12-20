100 минут физкультуры дарят 10 лет мозгу

https://news.ru/storage/news/e50f5d8fbd8e717cb6147c79f57fee5c/291dee7a-c1a9-40f0-b2fd-9a0dcc00136b_850.jpg Сергей Ведяшкин /АГН «Москва»

Экспериментально доказано влияние упражнений и диеты на умственные способности

Умеренные физические упражнения всего три раза в неделю и здоровое питание могут омолодить ваш мозг минимум на 10 лет, говорится в исследовании Медицинского центра Университета Дьюка. Результаты работы американских учёных приведены в международном медицинском журнале Neurology.

Диета, богатая фруктами, овощами и цельнозерновыми изделиями плюс всего 100 минут физических упражнений в неделю — и у вашего мозга в распоряжении появляется целое десятилетие! К таким ошеломляющим выводам пришли неврологи, проведя эксперимент с пожилыми людьми.

Параметры эксперимента

Для участия в исследовании были приглашены 160 человек в возрасте 65 лет, ведущих малоподвижный образ жизни. Они не страдали деменцией, но у них уже наблюдались проблемы с принятием решений и планированием. Тестирование (серия тестов) позволило определить, что их мозг по своим параметрам соответствовал возрасту 93 года. Но через шесть месяцев их интеллектуальный возраст повысился до 84-летнего благодаря умеренным физическим нагрузкам и здоровому питанию.

Эксперимент длился шесть месяцев. Исследователи разделили 160 участников на четыре группы. Одна из них занималась только физическими упражнениями, другая — совмещала физкультуру со здоровым питанием, третья — сидела на диете, богатой фруктами, овощами и цельнозерновой продукцией, четвёртая группа получала лишь консультации по телефону относительно здоровья. Последние продемонстрировали самые плохие результаты — их мозг «омолодился» всего лишь на полгода. Но все остальные группы улучшили результаты значительно — с 93 до 84, особенно те из них, что регулярно тренировались и правильно питались. Под тренировкой исследователи понимали 35-минутные сеансы ходьбы, езды на велосипеде или бега трусцой три раза в неделю в течение шести месяцев.

Выводы неврологов

Учёные убеждены, что им удалось доказать, что физические упражнения и здоровое питание улучшают навыки мышления, помогая сердцу работать лучше, и, тем самым, увеличивая приток крови к мозгу. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показывает, что даже относительно короткий период правильного образа жизни может серьёзно повлиять на проблемы мышления, связанные с возрастом. Упражнения три раза в неделю и здоровое питание могут обратить вспять возрастное снижение когнитивных свойств мозга, омолодив интеллект почти на десятилетие.