Мужчинам, ведущим сидячий образ жизни, нужно потреблять в день в среднем 2000–2200 килокалорий. Игнорирующие спорт или иную физическую активность женщины должны ограничиться 1800 килокалориями. Такие данные News.ru предоставил главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

По его словам, вредной еды нет: таковыми могут быть лишь испорченные или содержащие ядовитые вещества продукты. При этом определённый вред здоровью может нанести также и злоупотребление различными продуктами, например колбасой.

Наш бич и наша сложность — это частота и количество. Мы, зная химический состав пищевых продуктов, понимая, что, допустим, жира много нам не надо, особенно животного жира, — а колбаса — это примерно 20%, а то и 30% жира в скрытой форме, — но если съешь ломтик, один бутербродик — это одно. Если ты будешь есть, как показывают по телевизору, это обязательно приведёт к избыточной массе тела и ожирению. Виктор Тутельян главный внештатный диетолог Минздрава

По словам Тутельяна, кондитерские изделия невозможно сделать без сахара — за это мы их и любим. Однако родители порой дают детям конфеты, чтобы они не капризничали. В результате это приводит к детскому ожирению, сахарному диабету и другим нарушениям.

Если вы съедите полпирожного раз в две недели, разве можно вам отказать в этом удовольствии? Если по три пирожных в день съедать, то, естественно, это избыточно по калорийности. Главный закон науки о питании, который не дано нарушать никому — ни старому, ни молодому, ни мужчине, ни женщине, ни богатому, ни бедному, — соответствие энергетической ценности, калорийности рациона нашим энерготратам. Съел больше — ходи больше, бегай больше, трать энергию. Не тратишь — неизбежны избыточная масса тела, ожирение, букет заболеваний, смерть, — добавил диетолог.

Негативные последствия также может повлечь недоедание, отметил он.

Второе важное положение касательно питания заключается в соответствии химического состава рациона физиологическим потребностям, полагает Тутельян. Человеку нужно постоянно получать 170 химических соединений. При этом по крайней мере треть из них незаменимы. В качестве источника белка нужно потреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

В декабре вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации рассказала, что ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях.

Татьяна Голикова Сергей Булкин/News.ru

Персональный тренер групповых программ Анна Генеральченко рассказала News.ru, что результаты в спортзале проявляются индивидуально.

Метаболизм у всех разный может быть. Но, как правило, люди действительно начинают чувствовать, когда нормализуют питание, в течение трёх месяцев уже есть какой-то результат, как показывает практика. С одной девочкой мы занимались, и первый год был вообще почти без результата. Это был подросток, ей было 15–16 лет на тот момент. А второй год пошёл процесс, там буквально три месяца, и уже очень хорошие результаты были, — пояснила Генеральченко.

Она также отметила, что порой помешать похудению могут и гормональные сбои.

Как ранее писал News.ru, многие из желающих похудеть прибегают к радикальным мерам вроде голодания. По словам врача-эндокринолога, диетолога, нутрициолога Алексея Калинчева, при отказе от еды у человека истощаются запасы гликогена, который задерживает воду в организме.