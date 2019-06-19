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Росздравнадзор принял решение изъять из аптек сироп от кашля «Сиресп». В состав лекарственного препарата входит фенспирид, который может вызывать нарушение сердечного ритма и в некоторых случаях привести к остановке сердца.

Контролировать изъятие лекарства поручено территориальным подразделениям ведомства, сказано в документе, опубликованном на официальном сайте надзорного органа. Ранее, как писал News.ru, из обращения были изъяты препараты от кашля «Эреспал», «Эпистат» и...