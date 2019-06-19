Исследователи из Швейцарии пришли к выводу, что вещество, содержащееся в гранатах, замедляет некоторые дегенеративные процессы в организме.
Уролитин А улучшает функционирование клеток скелетных мышц, которое угасает после достижения человеком 50-летнего возраста. Плацебо-контролируемое исследование с участием 60 пожилых добровольцев подтвердило теорию швейцарских учёных, пишет
Ранее News.ru сообщал, что британские диетологи разработали правила здорового питания для женщин старше 40 лет. Рекомендации, по мнению исследователей, помогут дамам сохранить молодость, легче пережить менопаузу и спастись от проблем с сердцем и деменции.