Исследование выявило неожиданное свойство аспирина

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Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина.

Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%.

В научной статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine, подчёркивается, что аспирин эффективен только в борьбе за продолжительность жизни онкобольных с мутировавшим геном PIK3CA.

В ходе эксперимента учёные ежедневно в течение шести месяцев давали участникам с раком в области головы и шеи аспирин. В итоге у 75% добровольцев вероятность пятилетней выживаемости выросла с 25% до 78%.

При этом аспирин не повлиял на состояние больных, у которых не наблюдалось процессов мутации PIK3CA.

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