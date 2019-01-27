USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,584.81 $
МОСКВА-12°C08:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. здоровье

Исследование выявило неожиданное свойство аспирина

pixabay.com

здоровье [ версия для печати ]

Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили неожиданный эффект от ежедневного приёма аспирина.

Проведённое исследование показало, что регулярное употребление этого лекарства повышает выживаемость пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, в среднем на 78%.

В научной статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine, подчёркивается, что аспирин эффективен только в борьбе за продолжительность жизни онкобольных с мутировавшим геном PIK3CA.

В ходе эксперимента учёные ежедневно в течение шести месяцев давали участникам с раком в области головы и шеи аспирин. В итоге у 75% добровольцев вероятность пятилетней выживаемости выросла с 25% до 78%.

При этом аспирин не повлиял на состояние больных, у которых не наблюдалось процессов мутации PIK3CA.

Ранее News.ru писал о том, что любителей полакомиться жареной курицей предупредили о риске преждевременной смерти. Исследование, проведённое учёными из Университета штата Айова (США), показало, что всего одна порция этого блюда увеличивает риск летального исхода на 13%.


#онкология #здоровье #лекарство #ученые #исследования
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
в мире 19:02, 26 января 2019
Китайские учёные воспроизвели вкус рыбы фугу
Курица и рыба опасны для женщин старше 50 лет
здоровье 16:03, 25 января 2019
Учёные рассказали о вреде жареной пищи
Курица и рыба опасны для женщин старше 50 лет
здоровье 08:06, 24 января 2019
Жареная курица вызывает преждевременную смерть
Особенно сильно таблетки могут навредить мужчинам
здоровье 18:19, 5 мая 2018
Вскрылась страшная опасность аспирина
Особенно сильно таблетки могут навредить мужчинам
Лента новостей
в мире 08:51
ОБСЕ обнаружила траншеи украинских силовиков в Донбассе
в мире 08:47
Ущерб экономике США от шатдауна оценили в $6 млрд
политика 08:41
Япония осталась при своём мнении о принадлежности Курил
спорт 08:37
Агуев впервые проиграл в Грозном
общество 08:30
Снегопад парализовал работу московских аэропортов
Другие новости
здоровье 16:03
Учёные рассказали о вреде жареной пищи
Курица и рыба опасны для женщин старше 50 лет
здоровье 13:31
Россия перейдёт на вакцину от четырёх типов гриппа
здоровье 17:20
Чиновники забрали кровь у москвичей
Благотворительная акция собрала сотни человек
здоровье 12:26
Гольца признали самой полезной рыбой
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top