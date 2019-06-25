https://static.news.ru/photo/24cdf28c-9725-11e9-ad17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

В России намечено снижение уровня потребления алкоголя с 18 л на душу населения в 2009 году до 12 л в 2019 году. Об этом сообщили на круглом столе, посвящённом формированию здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы и врачи-психиатры.

Также в последние несколько лет снижаются все показатели наркологической заболеваемости в рядах представителей взрослого населения. При этом проблема наркомании среди детей остается актуальной. Отмечены случаи употребления наркотиков детьми в возрасте шести-семи лет.

Как писал ранее News.ru, в Минздраве РФ считают, что разрешение продажи алкоголя через Интернет приведёт к увеличению его потребления и росту смертности населения. Идею онлайн-легализации отстаивает Минфин.