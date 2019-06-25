В России намечено снижение уровня потребления алкоголя с 18 л на душу населения в 2009 году до 12 л в 2019 году. Об этом сообщили на круглом столе, посвящённом формированию здорового образа жизни.
В мероприятии приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы и врачи-психиатры.
Также в последние несколько лет снижаются все показатели наркологической заболеваемости в рядах представителей взрослого населения. При этом проблема наркомании среди детей остается актуальной. Отмечены случаи употребления наркотиков детьми в возрасте шести-семи лет.
Как писал ранее News.ru, в Минздраве РФ считают, что разрешение продажи алкоголя через Интернет приведёт к увеличению его потребления и росту смертности населения. Идею онлайн-легализации отстаивает Минфин.