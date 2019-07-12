https://static.news.ru/photo/8897e696-a478-11e9-8163-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова рассказала о том, что перед употреблением каши нужно обязательно проверить её срок годности. Просроченный продукт способен нанести большой вред организму человека, пояснил врач в разговоре с News.ru. Связано это с тем, что со временем в крупе начинают прогоркать жиры.

Нужно обращать внимание на срок годности каши, потому что если она позапрошлого года, то в ней уже произошло прогоркание жиров. Употребление такого продукта может оказать негативное влияние на организм, так как прогоркающие жиры приносят кучу вреда вплоть до повышения риска развития рака, — заявила Анна Белоусова.

Ранее онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко рассказал News.ru о том, что уменьшить возможность появления рака молочной железы могут достаточно ранние роды — в 19–20 лет, а также грудное вскармливание на протяжении более года.