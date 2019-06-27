https://static.news.ru/photo/8a2238de-98ef-11e9-aa1e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уменьшить возможность появления рака молочной железы могут достаточно ранние роды — в 19–20 лет, а также грудное вскармливание на протяжении более года. Об этом News.ru рассказал онколог-маммолог, хирург Аркадий Аксененко.

Бывший главврач 62-й онкологической больницы Анатолий Махсон, в свою очередь, отметил, что снизить риск развития этого онкологического заболевания можно благодаря физическим нагрузкам. Следует заниматься аэробными упражнениями от 150 до 300 минут в неделю. При этом эксперт подчеркнул, что на заболеваемость со стопроцентной вероятностью влияет ожирение.

Каждые пять килограммов лишнего веса могут увеличивать риск от 4% до 8%. Этот фактор основной, и он доказан. Риск вероятности развития опухоли увеличивается при ожирении, так как опухоль молочной железы является гормонально зависимой, а жир может продуцировать эстрогены, — заявил специалист.

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